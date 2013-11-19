巴黎警方追捕独行枪手 有报社和银行遇袭

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透巴黎11月18日(记者 Gérard Bon) -法国警方周一对一名独行枪手展开追捕。此前，该人在法国一家左翼报纸的办公室和兴业银行巴黎市郊总部开枪，并劫持了一辆汽车逃往香榭丽舍大街。
警方和报社工作人员表示，这名枪手闯入了《解放报》(Liberation)位于巴黎市中心的办公室，开枪致使一名摄影师助理身负重伤，随后逃走。
检方表示，大约90分钟后，他出现在巴黎市中心以西10公里的LaDefense商务区，并在法国兴业银行(SOGN.PA)郊区总部大厅内至少开了三枪。一扇窗户被击碎，但附近的十多名工作人员未被击中。
正在耶路撒冷的法国总统奥朗德表示，他已命内政部长采用一切可能的手段，抓捕这名枪手。
警方直升机盘旋在香榭丽舍大街附近区域上空。枪手劫持了一辆汽车，要求司机送他到香榭丽舍大街，随后逃逸。
巴黎一名检察官公布了据说是监控录像拍摄到的两张枪手的照片，敦促有任何线索的市民立即拨打热线电话。
检察官FrancoisMolins表示，上周五，一名穿着不同服装的男子涉嫌向《解放报》和兴业银行开枪，随后劫持车辆并闯入法国24小时电视新闻台BFMTV位于巴黎的总部，持枪发出威胁。
Molins说：“考虑到四起案件的相似性，我们认为这是同一人所为。嫌犯应该是欧洲人，头发花白，留有短须。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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