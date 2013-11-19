巴黎警方追捕独行枪手，有报社和银行遇袭

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月18日 - 法国警方周一对一名独行枪手展开追捕。此前，该人在法国一家左翼报纸的办公室和兴业银行巴黎市郊总部开枪，并劫持了一辆汽车逃往香榭丽舍大街。
警方和报社工作人员表示，这名枪手闯入了《解放报》(Liberation)位于巴黎市中心的办公室，开枪致使一名摄影师助理身负重伤，随后逃走。
检方表示，大约90分钟后，他出现在巴黎市中心以西10公里的La Defense商务区，并在法国兴业银行 郊区总部大厅内至少开了三枪。一扇窗户被击碎，但附近的十多名工作人员未被击中。
正在耶路撒冷的法国总统奥朗德表示，他已命内政部长采用一切可能的手段，抓捕这名枪手。
警方直升机盘旋在香榭丽舍大街附近区域上空。枪手劫持了一辆汽车，要求司机送他到香榭丽舍大街，随后逃逸。
巴黎一名检察官公布了据说是监控录像拍摄到的两张枪手的照片，敦促有任何线索的市民立即拨打热线电话。
检察官Francois Molins表示，上周五，一名穿着不同服装的男子涉嫌向《解放报》和兴业银行开枪，随后劫持车辆并闯入法国24小时电视新闻台BFMTV位于巴黎的总部，持枪发出威胁。
Molins说：“考虑到四起案件的相似性，我们认为这是同一人所为。嫌犯应该是欧洲人，头发花白，留有短须。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币