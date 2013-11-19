巴黎警方追捕独行枪手，有报社和银行遇袭

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月18日 - 法国警方周一对一名独行枪手展开追捕。此前，该人在法国一家左翼报纸的办公室和兴业银行巴黎市郊总部开枪，并劫持了一辆汽车逃往香榭丽舍大街。

警方和报社工作人员表示，这名枪手闯入了《解放报》(Liberation)位于巴黎市中心的办公室，开枪致使一名摄影师助理身负重伤，随后逃走。

检方表示，大约90分钟后，他出现在巴黎市中心以西10公里的La Defense商务区，并在法国兴业银行 郊区总部大厅内至少开了三枪。一扇窗户被击碎，但附近的十多名工作人员未被击中。

正在耶路撒冷的法国总统奥朗德表示，他已命内政部长采用一切可能的手段，抓捕这名枪手。

警方直升机盘旋在香榭丽舍大街附近区域上空。枪手劫持了一辆汽车，要求司机送他到香榭丽舍大街，随后逃逸。

巴黎一名检察官公布了据说是监控录像拍摄到的两张枪手的照片，敦促有任何线索的市民立即拨打热线电话。

检察官Francois Molins表示，上周五，一名穿着不同服装的男子涉嫌向《解放报》和兴业银行开枪，随后劫持车辆并闯入法国24小时电视新闻台BFMTV位于巴黎的总部，持枪发出威胁。

Molins说：“考虑到四起案件的相似性，我们认为这是同一人所为。嫌犯应该是欧洲人，头发花白，留有短须。”（完）