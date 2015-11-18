法国特警追捕恐袭事件嫌犯 在巴黎北部爆发枪战

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月18日 - 一名警方消息人士告诉路透，法国特警发起追捕巴黎恐袭事件嫌犯的行动，周三凌晨在巴黎北部的Saint Denis地区爆发枪战。
法国电视台BFMTV称，一些警察在行动中受伤。
法国电视台BFMTV和iTele播放了私人拍摄的枪战视频，并援引该地目击者称，当地时间凌晨4点30分（0330 GMT）开始，他们听到了零星的枪声。
法国特警在法兰西体育场附近开始了上述追捕行动。巴黎恐袭中，三名自杀式爆炸袭击者在法兰西体育场附近引爆炸药腰带，造成一名行人死亡。
巴黎恐袭造成最少129人死亡，“伊斯兰国”组织宣称负责。七名武装分子在袭击中死亡，已知另有两人在逃。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。