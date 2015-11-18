法国特警追捕恐袭事件嫌犯，在巴黎北部爆发枪战

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月18日 - 一名警方消息人士告诉路透，法国特警发起追捕巴黎恐袭事件嫌犯的行动，周三凌晨在巴黎北部的Saint Denis地区爆发枪战。

法国电视台BFMTV称，一些警察在行动中受伤。

法国电视台BFMTV和iTele播放了私人拍摄的枪战视频，并援引该地目击者称，当地时间凌晨4点30分（0330 GMT）开始，他们听到了零星的枪声。

法国特警在法兰西体育场附近开始了上述追捕行动。巴黎恐袭中，三名自杀式爆炸袭击者在法兰西体育场附近引爆炸药腰带，造成一名行人死亡。

巴黎恐袭造成最少129人死亡，“伊斯兰国”组织宣称负责。七名武装分子在袭击中死亡，已知另有两人在逃。(完)