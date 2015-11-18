法国特警追捕恐袭事件嫌犯，在巴黎北部爆发枪战

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月18日 - 一名警方消息人士告诉路透，法国特警发起追捕巴黎恐袭事件嫌犯的行动，周三凌晨在巴黎北部的Saint Denis地区爆发枪战。
法国电视台BFMTV称，一些警察在行动中受伤。
法国电视台BFMTV和iTele播放了私人拍摄的枪战视频，并援引该地目击者称，当地时间凌晨4点30分（0330 GMT）开始，他们听到了零星的枪声。
法国特警在法兰西体育场附近开始了上述追捕行动。巴黎恐袭中，三名自杀式爆炸袭击者在法兰西体育场附近引爆炸药腰带，造成一名行人死亡。
巴黎恐袭造成最少129人死亡，“伊斯兰国”组织宣称负责。七名武装分子在袭击中死亡，已知另有两人在逃。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”