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时事要闻 | 2015年 11月 19日 星期四 07:51 BJT

法国警方突袭巴黎恐袭嫌犯 两人死亡七人被捕--消息人士

路透巴黎11月18日 - 一位接近调查的消息人士周三称，法国警方突袭藏身于巴黎北郊圣丹尼（Saint Denis）的巴黎恐袭嫌犯，两人死亡，另有七人被捕。

巴黎检察官办公室周三早些时候称，一名女性在现场引爆一枚炸弹后身亡。法国媒体称，狙击手杀死了另一人，但上述消息人士称这一说法为时尚早。

巴黎检察官办公室早些时候称，已有五人被拘留审问。该消息人士称，另有两人已被捕。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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