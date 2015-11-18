法国警方突袭巴黎恐袭嫌犯 两人死亡七人被捕--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月18日 - 一位接近调查的消息人士周三称，法国警方突袭藏身于巴黎北郊圣丹尼（Saint Denis）的巴黎恐袭嫌犯，两人死亡，另有七人被捕。
巴黎检察官办公室周三早些时候称，一名女性在现场引爆一枚炸弹后身亡。法国媒体称，狙击手杀死了另一人，但上述消息人士称这一说法为时尚早。
巴黎检察官办公室早些时候称，已有五人被拘留审问。该消息人士称，另有两人已被捕。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。