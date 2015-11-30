专家称欧洲需要美国式的管理机构来应对贩卖枪支活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月28日 - 在法国，如果不是猎人或射击运动员，几乎不可能通过合法途径买到枪支。但该国严厉的枪支管制法，仍不足以阻止致命性武器落入伊斯兰武装分子之手。

专家称，现行法律的漏洞、量刑轻以及欧洲缺乏像美国烟酒、武器和爆炸品管理局（ATF）这样行动人员数千、预算达10亿美元的强有力机构，是法国及其邻国面临的主要问题。11月13日巴黎恐怖袭击事件后，这些欧洲国家的重点放在应对贩卖枪支活动上。

“我们需要一个欧洲版的ATF。”法国地缘政治研究所（FIG）研究员Jean-Charles Antoine称。“贩卖枪支活动源于对枪支的需求。恐怖分子目前需要枪支。”

法国已经有了一些全球最严厉的枪支管理法律。自动武器在法国是被禁止出售的，购买许多其他类型枪支需要政府的授权和须接受医学检查，同时还需获得狩猎或射击运动协会的准许。

巴黎律师Laurent-Franck Lienard称，法国公众对此类法律普遍持支持态度，尽管他们的态度在几十年间发生了很大的变化。“30年前，法国是一个人人有枪的国家，而且这被视为正常情况。”他说道。

据Antoine称，法国流通的合法和非法枪支预计为1,500万支，其中不超过1.5万支属于“战争级武器”。

但由于与枪支有关的犯罪活动与美国等国家相比相对较少，欧洲当局对贩卖枪支活动的关注有限。“过去20年，我们的工作主要放在对付毒品上，”Antoine说。(完)