专家称欧洲需要美国式的管理机构来应对贩卖枪支活动

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月28日 - 在法国，如果不是猎人或射击运动员，几乎不可能通过合法途径买到枪支。但该国严厉的枪支管制法，仍不足以阻止致命性武器落入伊斯兰武装分子之手。
专家称，现行法律的漏洞、量刑轻以及欧洲缺乏像美国烟酒、武器和爆炸品管理局（ATF）这样行动人员数千、预算达10亿美元的强有力机构，是法国及其邻国面临的主要问题。11月13日巴黎恐怖袭击事件后，这些欧洲国家的重点放在应对贩卖枪支活动上。
“我们需要一个欧洲版的ATF。”法国地缘政治研究所（FIG）研究员Jean-Charles Antoine称。“贩卖枪支活动源于对枪支的需求。恐怖分子目前需要枪支。”
法国已经有了一些全球最严厉的枪支管理法律。自动武器在法国是被禁止出售的，购买许多其他类型枪支需要政府的授权和须接受医学检查，同时还需获得狩猎或射击运动协会的准许。
巴黎律师Laurent-Franck Lienard称，法国公众对此类法律普遍持支持态度，尽管他们的态度在几十年间发生了很大的变化。“30年前，法国是一个人人有枪的国家，而且这被视为正常情况。”他说道。
据Antoine称，法国流通的合法和非法枪支预计为1,500万支，其中不超过1.5万支属于“战争级武器”。
但由于与枪支有关的犯罪活动与美国等国家相比相对较少，欧洲当局对贩卖枪支活动的关注有限。“过去20年，我们的工作主要放在对付毒品上，”Antoine说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5