美司法部长称美国2月将召集全球安全峰会

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透巴黎1月11日 - 美国司法部长霍尔德称，美国总统奥巴马将邀请盟国领导人出席2月18日在华盛顿举行的安全峰会，防范暴力极端主义事件。霍尔德之前在巴黎与欧洲同僚会面。
霍尔德对记者称：“我们将召集我们的所有盟国，讨论如何对抗肆虐世界各地的暴力极端主义。”
法国内政部长卡泽纳夫称，欧洲各国内政部长就加强合作、阻止伊斯兰好战分子袭击达成共识。
他说：“我们一致同意，需以客观标准为基础，在尊重基本自由、不破坏跨境旅行的前提下，加强对特定旅客的控制。”
卡泽纳夫表示，互联网需保持言论自由，但欧洲必须打击滥用互联网散播仇恨性言论和反犹太人信息，并阻止招募年轻人参与暴力事件。
他透露，欧盟各国内政部长和司法部长很快将开会讨论进一步行动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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