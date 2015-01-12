美司法部长称美国2月将召集全球安全峰会

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月11日 - 美国司法部长霍尔德称，美国总统奥巴马将邀请盟国领导人出席2月18日在华盛顿举行的安全峰会，防范暴力极端主义事件。霍尔德之前在巴黎与欧洲同僚会面。
霍尔德对记者称：“我们将召集我们的所有盟国，讨论如何对抗肆虐世界各地的暴力极端主义。”
法国内政部长卡泽纳夫称，欧洲各国内政部长就加强合作、阻止伊斯兰好战分子袭击达成共识。
他说：“我们一致同意，需以客观标准为基础，在尊重基本自由、不破坏跨境旅行的前提下，加强对特定旅客的控制。”
卡泽纳夫表示，互联网需保持言论自由，但欧洲必须打击滥用互联网散播仇恨性言论和反犹太人信息，并阻止招募年轻人参与暴力事件。
他透露，欧盟各国内政部长和司法部长很快将开会讨论进一步行动。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。