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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 16:33 BJT

美司法部长称美国2月将召集全球安全峰会

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月11日 - 美国司法部长霍尔德称，美国总统奥巴马将邀请盟国领导人出席2月18日在华盛顿举行的安全峰会，防范暴力极端主义事件。霍尔德之前在巴黎与欧洲同僚会面。

霍尔德对记者称：“我们将召集我们的所有盟国，讨论如何对抗肆虐世界各地的暴力极端主义。”

法国内政部长卡泽纳夫称，欧洲各国内政部长就加强合作、阻止伊斯兰好战分子袭击达成共识。

他说：“我们一致同意，需以客观标准为基础，在尊重基本自由、不破坏跨境旅行的前提下，加强对特定旅客的控制。”

卡泽纳夫表示，互联网需保持言论自由，但欧洲必须打击滥用互联网散播仇恨性言论和反犹太人信息，并阻止招募年轻人参与暴力事件。

他透露，欧盟各国内政部长和司法部长很快将开会讨论进一步行动。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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