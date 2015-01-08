巴黎再现枪击案 一名警察受伤

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透巴黎1月8日 - 警方消息人士告诉路透，巴黎南部周四发生一起枪击案，一名警察受伤。该消息人士还表示，目前还不清楚这与周三发生的《查理周刊》（Charlie Hebdo）办公室袭击案是否有联系。
iTELE电视台称，枪击发生后，两名警察躺在地上。
法国警方正在寻找周三在《查理周刊》巴黎办公室枪杀12人的两名嫌犯。这起事件被认为可能是伊斯兰武装分子所为。
当局周四发布了这两名在逃法国人的照片，称他们“携带武器且危险”。
法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）称，已有七人在调查过程中被逮捕。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，称如果能在合适的情况下与这位年轻的领导人见面，他将很荣幸地这么做，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。