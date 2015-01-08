巴黎再现枪击案 一名警察受伤

路透巴黎1月8日 - 警方消息人士告诉路透，巴黎南部周四发生一起枪击案，一名警察受伤。该消息人士还表示，目前还不清楚这与周三发生的《查理周刊》（Charlie Hebdo）办公室袭击案是否有联系。

iTELE电视台称，枪击发生后，两名警察躺在地上。

法国警方正在寻找周三在《查理周刊》巴黎办公室枪杀12人的两名嫌犯。这起事件被认为可能是伊斯兰武装分子所为。

当局周四发布了这两名在逃法国人的照片，称他们“携带武器且危险”。

法国总理瓦尔斯（Manuel Valls）称，已有七人在调查过程中被逮捕。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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