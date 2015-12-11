日内瓦加强安全警戒 搜捕涉恐嫌犯

路透日内瓦12月10日（记者 Stephanie Nebehay） - 瑞士日内瓦周四提高安全警戒，正搜捕可能与恐怖主义有关联的嫌疑人。

联合国欧洲总部的一名保安告诉路透，瑞士当局正搜捕据信目前在日内瓦或附近的四名男子。

另一名保安称，联合国欧洲总部大楼处于最高警戒状态。日内瓦检察官称，他们正在调查相关犯罪行为的准备情况。

此外，瑞士总检察长称，基于“日内瓦面临的恐怖威胁”，已开始对被疑属于一犯罪组织和违反禁止基地组织及“伊斯兰国”在瑞士活动规定的身份不明人员进行刑事调查。

瑞士电视台称，有关方面已提醒日内瓦的犹太人社区保持警惕。

一名瑞士官员称：“已提醒敏感地点高度戒备。”

周四时，驻守在联合国大楼车辆入口处的保安罕见地佩戴Mp5轻型自动枪。

联合国发言人勒布朗（Rheal LeBlanc）称，响应瑞士当局采取的安全警戒措施，联合国也在采取相对应等级的措施。（完）