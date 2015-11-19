恐袭事件让亚洲游客对巴黎游慎之又慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月18日 - 巴黎恐袭事件、法航 航班遭炸弹威胁，这些都让全球旅游行业感到不安，富裕亚洲国家的游客对前往欧洲旅游可谓慎之又慎。
有些旅游公司取消了赴巴黎的旅游团，有些旅游公司预测预订量会进一步下滑，原因是紧张的游客不是推迟立即赴巴黎的旅行计划，就是另寻他地旅行。
携程的Jane Chen称，巴黎恐怖袭击事件发生后，部分中国游客目前对巴黎避而远之，转而选择前往德国或其他欧洲城市。有些上周末前往巴黎的中国游客很快就更改行程前往瑞士。
根据中国官媒援引中国驻法国大使报道，今年前往法国的中国游客预计超过200万人，高于去年的170万。对于日本游客而言，法国是他们的第12大旅游目的地国。
外国游客可能下降会令法国经济进一步承压，特别是在游客的不安情绪在整个圣诞节季持续的情况下。
上海27岁的房产中介Vickie Zheng表示仍想去巴黎，但事件发生后，一年内是不会去了。
中信旅游在北京的一位工作人员称，与法国相关的业务预计依然“低迷”，并称与地震或自然灾害不同的是，恐怖袭击造成的恐惧会持续至少三个月。
作为有前往巴黎定期航班的亚洲航空公司的其中一员，韩亚航空 称已经加强飞往巴黎航班的安保措施。
“乘客真正担心的是巴黎的袭击事件。”台湾长荣航空 高级副总裁K.W. Nieh指出，周五巴黎恐怖袭击事件发生后，旅客纷纷取消预订。
中国国航 、新加坡航空 等一些航空公司在接下来几天甚至数周，为已预订巴黎航班的旅客提供免费退票服务。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”