恐袭事件让亚洲游客对巴黎游慎之又慎

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月18日 - 巴黎恐袭事件、法航 航班遭炸弹威胁，这些都让全球旅游行业感到不安，富裕亚洲国家的游客对前往欧洲旅游可谓慎之又慎。

有些旅游公司取消了赴巴黎的旅游团，有些旅游公司预测预订量会进一步下滑，原因是紧张的游客不是推迟立即赴巴黎的旅行计划，就是另寻他地旅行。

携程的Jane Chen称，巴黎恐怖袭击事件发生后，部分中国游客目前对巴黎避而远之，转而选择前往德国或其他欧洲城市。有些上周末前往巴黎的中国游客很快就更改行程前往瑞士。

根据中国官媒援引中国驻法国大使报道，今年前往法国的中国游客预计超过200万人，高于去年的170万。对于日本游客而言，法国是他们的第12大旅游目的地国。

外国游客可能下降会令法国经济进一步承压，特别是在游客的不安情绪在整个圣诞节季持续的情况下。

上海27岁的房产中介Vickie Zheng表示仍想去巴黎，但事件发生后，一年内是不会去了。

中信旅游在北京的一位工作人员称，与法国相关的业务预计依然“低迷”，并称与地震或自然灾害不同的是，恐怖袭击造成的恐惧会持续至少三个月。

作为有前往巴黎定期航班的亚洲航空公司的其中一员，韩亚航空 称已经加强飞往巴黎航班的安保措施。

“乘客真正担心的是巴黎的袭击事件。”台湾长荣航空 高级副总裁K.W. Nieh指出，周五巴黎恐怖袭击事件发生后，旅客纷纷取消预订。