（修正）恐袭事件后前往巴黎的机票新预订量同比大幅减少--数据

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
（修正标题和内文用词，改“预定”为“预订”）
路透伦敦11月24日 - 巴黎恐怖袭击事件发生后的一周，前往巴黎的机票新预订量较上年同期下降逾四分之一。
根据旅行信息公司ForwardKeys提供的数据，11月14日至21日期间，世界各地前往巴黎的机票预订量较2014年同期下降27%。
该公司执行长Olivier Jager称，前往巴黎的机票预订量下降主要归因于休闲旅客减少，而非商务旅客及探亲访友的旅客。
“取消期已经结束……但预订量趋势仍未显示恢复迹象。”他在该数据周二发布前的采访中称。“这将需要几个月时间。”
ForwardKeys称，圣诞节期间前往巴黎的机票预订量较上年同期下降13%。
巴黎恐怖袭击事件发生后的一周， 机票预订取消量较上年同期上升21%，近几天预订取消量持稳于上年同期水平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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