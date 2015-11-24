恐袭事件后前往巴黎的机票新预定量同比大幅减少--数据

纽约期市：期棉触及一周高位，明日将发布周度出口数据
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月24日 - 巴黎恐怖袭击事件发生后的一周，前往巴黎的机票新预定量较上年同期下降逾四分之一。
根据旅行信息公司ForwardKeys提供的数据，11月14日至21日期间，世界各地前往巴黎的机票预定量较2014年同期下降27%。
该公司执行长Olivier Jager称，前往巴黎的机票预定量下降主要归因于休闲旅客减少，而非商务旅客及探亲访友的旅客。
“取消期已经结束……但预定量趋势仍未显示恢复迹象。”他在该数据周二发布前的采访中称。“这将需要几个月时间。”
ForwardKeys称，圣诞节期间前往巴黎的机票预定量较上年同期下降13%。
巴黎恐怖袭击事件发生后的一周， 机票预订取消量较上年同期上升21%，近几天预订取消量持稳于上年同期水平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
“交易量不大...背后的故事是，市场上有很多的多头和空头，但空头(结清头寸)的时间所剩无几了，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
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