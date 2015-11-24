恐袭事件后前往巴黎的机票新预定量同比大幅减少--数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月24日 - 巴黎恐怖袭击事件发生后的一周，前往巴黎的机票新预定量较上年同期下降逾四分之一。

根据旅行信息公司ForwardKeys提供的数据，11月14日至21日期间，世界各地前往巴黎的机票预定量较2014年同期下降27%。

该公司执行长Olivier Jager称，前往巴黎的机票预定量下降主要归因于休闲旅客减少，而非商务旅客及探亲访友的旅客。

“取消期已经结束……但预定量趋势仍未显示恢复迹象。”他在该数据周二发布前的采访中称。“这将需要几个月时间。”

ForwardKeys称，圣诞节期间前往巴黎的机票预定量较上年同期下降13%。

巴黎恐怖袭击事件发生后的一周， 机票预订取消量较上年同期上升21%，近几天预订取消量持稳于上年同期水平。（完）