英国“圣战者”或曾策划在伊斯坦布尔发动类似巴黎恐袭的行动--消息人士

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路透土耳其贝莱克11月15日 （记者 Orhan Coskun/Humeyra Pamuk） - 两名安全消息人士周日对路透表示，土耳其政府怀疑该国上周逮捕的一名高级别英国“圣战者”可能曾策划与巴黎恐怖袭击类似的行动。

土耳其高级官员周五称，一名据信名为戴维斯（Aine Lesley Davis）的男子上周在伊斯坦布尔被逮捕，此人是“伊斯兰国”武装分子“圣战者约翰”（Jihadi John）的同伙。

另一位消息人士周日称，戴维斯与其他多人一起被捕，这些人当时可能正在策划在伊斯坦布尔发动与巴黎恐怖袭击同时进行的袭击。巴黎恐怖袭击已造成最少129人死亡。

“戴维斯在‘伊斯兰国’内部担任重大角色，他被抓时不是一人，而是与其他人一起，”该消息人士说道。

“我们正在调查他们当时是否正策划在伊斯坦布尔发动类似巴黎的袭击。我们怀疑他们可能策划在同一天发动袭击。”