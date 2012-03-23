法国枪击案歹徒曾被美国列入“禁飞”名单

路透华盛顿3月22日电---美国官员称，涉嫌杀害七人、已於周四被警方击毙的法国枪手梅拉赫（Mohamed Merah）曾被美国当局列入“禁飞”名单。

两位美国官员称，梅拉赫一段时间前被美国列入“禁飞”名单。但他们没有透露具体时间。

一位熟悉“禁飞”相关程序的消息人士称，能被列入该名单，说明按照美国安全官员的评估，梅拉赫有能力摧毁一架航行中的飞机。

“禁飞”名单是美国当局使用的最为严厉的黑名单，名单中的人不得在美国境内搭乘飞机或搭机进入美国。该名单由FBI所属恐怖分子筛选中心（TSC）制定，信息由很多政府机构提供。

梅拉赫涉嫌枪杀三名法国士兵、三名儿童和一名犹太教师，在法国图卢兹市一处公寓与警方交火过程中被击毙。

美国和法国当局称，阿尔及利亚裔的梅拉赫2010年左右曾前往阿富汗接受伊斯兰激进分子训练。他曾在阿富汗与巴基斯坦交界处与激进分子一起活动，後因被捕返回法国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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