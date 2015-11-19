美共和党议员提议加强难民审查 挑战奥巴马的难民安置计划

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月18日 （记者 Patricia Zengerle/Doina Chiacu） - 美国共和党国会议员周三着手计划收紧叙利亚难民入境审查，挑战奥巴马之前的难民安置计划。这或将挑战美国对自身作为难民庇护者的看法。
因担忧美国可能继巴黎之后遭遇恐怖袭击，美国众议院国土安全委员会主席迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）提议，对来自叙利亚和伊拉克欲入境美国的难民实施更多审查。
有报导称，据信巴黎恐袭嫌犯中最少有一人是通过伪装成难民从希腊进入欧洲。这令许多西方国家开始质疑他们接收难民的意愿。
按照共和党支持的这项拟议法案，在美国高层官员向国会保证伊拉克和叙利亚难民不会危害美国国家安全之前，这些人不得进入美国。
“法案要求美国高级安全官员--国土安全部部长、联邦调查局局长和国家安全局局长--保证这些叙利亚或者伊拉克难民不是安全威胁，方能接纳他们，”迈克尔·麦考尔说道。
众议院将于周四开始讨论该法案。
奥巴马已敦促国会，不要因巴黎恐袭“陷入畏惧和恐慌”并增加难民进入美国的难度。
“拒绝难民将背叛我们最深入的价值观。这不是我们该做的。而且这也不是我们将要做的，”奥巴马在马尼拉参加APEC峰会期间通过Twitter表示。
美国白宫9月称，奥巴马指示政府准备在接下来一年接收至少一万名叙利亚难民。奥巴马仍坚持这项计划。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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