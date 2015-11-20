FBI局长称没有美国将遭巴黎式袭击的可信威胁

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿11月19日（记者 Julia Edwards） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，没有显示美国本土将遭到与上周巴黎恐怖袭击类似袭击的可信威胁，该局已将恐怖主义调查“上调了一档”。
面对巴黎恐怖袭击事件引发的与日俱增的安全担忧，科米与美国司法部部长林奇（Loretta Lynch）向记者谈起了美国的反恐努力。
他们称，美国当局正在与法国方面密切合作，调查在美国生成的每一个威胁。
“我们没有发现任何类似于巴黎式袭击的可信威胁，也没有看到巴黎袭击者与美国之间的任何联系。”科米说道。
“这里的威胁主要以美国的不安分子为主，这些人通过网络被鼓动或被授意为‘伊斯兰国’实施一些暴力活动。”他说道。“我们今年已经阻止了许多这样的人。”
科米称，巴黎恐怖袭击事件发生后，FBI已将恐怖主义调查“上调了一档”。该局正在对数十名被认为很可能实施“模仿性袭击”的人进行追踪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。