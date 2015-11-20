FBI局长称没有美国将遭巴黎式袭击的可信威胁

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月19日（记者 Julia Edwards） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，没有显示美国本土将遭到与上周巴黎恐怖袭击类似袭击的可信威胁，该局已将恐怖主义调查“上调了一档”。
面对巴黎恐怖袭击事件引发的与日俱增的安全担忧，科米与美国司法部部长林奇（Loretta Lynch）向记者谈起了美国的反恐努力。
他们称，美国当局正在与法国方面密切合作，调查在美国生成的每一个威胁。
“我们没有发现任何类似于巴黎式袭击的可信威胁，也没有看到巴黎袭击者与美国之间的任何联系。”科米说道。
“这里的威胁主要以美国的不安分子为主，这些人通过网络被鼓动或被授意为‘伊斯兰国’实施一些暴力活动。”他说道。“我们今年已经阻止了许多这样的人。”
科米称，巴黎恐怖袭击事件发生后，FBI已将恐怖主义调查“上调了一档”。该局正在对数十名被认为很可能实施“模仿性袭击”的人进行追踪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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