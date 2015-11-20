FBI局长称没有美国将遭巴黎式袭击的可信威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月19日（记者 Julia Edwards） - 美国联邦调查局（FBI）局长科米（James Comey）周四称，没有显示美国本土将遭到与上周巴黎恐怖袭击类似袭击的可信威胁，该局已将恐怖主义调查“上调了一档”。

面对巴黎恐怖袭击事件引发的与日俱增的安全担忧，科米与美国司法部部长林奇（Loretta Lynch）向记者谈起了美国的反恐努力。

他们称，美国当局正在与法国方面密切合作，调查在美国生成的每一个威胁。

“我们没有发现任何类似于巴黎式袭击的可信威胁，也没有看到巴黎袭击者与美国之间的任何联系。”科米说道。

“这里的威胁主要以美国的不安分子为主，这些人通过网络被鼓动或被授意为‘伊斯兰国’实施一些暴力活动。”他说道。“我们今年已经阻止了许多这样的人。”

科米称，巴黎恐怖袭击事件发生后，FBI已将恐怖主义调查“上调了一档”。该局正在对数十名被认为很可能实施“模仿性袭击”的人进行追踪。（完）