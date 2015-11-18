独家：巴黎恐怖袭击后 特朗普与希拉里被选民认为最有能力应对恐怖主义

路透华盛顿11月17日 （记者 Ginger Gibson） - 路透/益普索的一项民调显示，巴黎恐怖袭击后在谁是应对恐怖主义问题的最佳人选上，特朗普与希拉里获得的支持率旗鼓相当。

调查访问了1,106人，调查期间为11月16日至17日，受访者被要求从全体总统参选人阵容中选择，其中20%选择了特朗普。选择希拉里的比例也是20%。

鉴于希拉里曾任国务卿的资历，她在调查中表现出色或许不足为奇。然而特朗普的良好表现却推翻了这种说法：巴黎恐怖袭击事件可能促使选民重新考虑对这位亿万富豪的支持。特朗普目前在共和党总统参选人中支持率领先。

一些民调测验专家和政治专家曾预测，共和党选民现在将转向佛罗里达州参议员卢比奥和前佛罗里达州州长杰布·布什等政治圈内人士。卢比奥和杰布·布什均被视为在外交政策上强于特朗普和特朗普在共和党内的主要对手本·卡森。特朗普和本·卡森均无政府履职经历。

71岁的Glenn Matlosz来自新泽西州Audubon，他称特朗普是应对恐怖主义的最佳人选，因为特朗普已证明自己是一个直言不讳的人。

“他实话实说，”Matlosz说道，他自称是民主党人。“他直言不讳，不搞官样文章。其他人只会叫嚷。”

上述路透/益普索民调显示，希拉里与特朗普也在各自党内支持率最高。52%的民主党受访者选择希拉里作为最佳民主党总统参选人，而33%的共和党受访者则选择了特朗普。

应对恐怖主义方面，以鹰派观点知名的参议院外交关系委员会成员卢比奥以17%位列第二。卡森与杰布·布什以9%左右的支持率并列。36%的受访共和党人称，他们现在对特朗普担任总统的能力更有信心--这是共和党参选人在初选中获得的最大支持。仅有10%称他们对特朗普能力的信心在巴黎恐袭后减少。

调查中，受访共和党人也比较支持卡森和卢比奥。但杰布·布什的支持率没有提升，仅有8%的受访共和党人认为他是应对恐怖主义的最佳领袖人选。（完）