《独家新闻》巴黎恐怖袭击后 美国人希望美国加强打击“伊斯兰国”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月16日 - 路透/益普索的一项民调显示，大多数美国人在巴黎恐怖袭击后希望美国加强打击“伊斯兰国”，但仍反对美国出兵伊拉克或者叙利亚。

这种观点与杰布·布什等一些共和党总统参选人的言论相反。杰布·布什周一呼吁美国向该地区派出更多“地面部队”。美国曾多年陷于伊拉克和阿富汗的冲突泥潭，即使现在美国人想要政府采取更多行动，他们似乎也不愿让美国卷入另一场战争。

该民调亦显示，有63%的美国人担心自己附近会发生类似巴黎的恐怖袭击，这暗示国家安全可能成为2016年11月美国总统大选的一个主题。这项调查是在巴黎恐怖袭击之后进行的。

民调显示，即使2013年发生在美国本土的波士顿马拉松爆炸案，都比不上巴黎恐怖袭击事件带给美国人的担心程度。

民调显示，美国人对恐怖主义的担忧上升。调查访问了1,483人，其中17%称恐怖主义是他们最担忧的事情，相比10月上升9%。恐怖主义与经济并列成为首要问题。

民调结果或为共和党总统参选人提供了一个攻击缺口，他们一直寻找途径攻击民主党总统参选人领跑者希拉里任国务卿期间的政策失误。希拉里称，她的外交政策经验让她成为最适合的总统人选，但共和党批评者寻求将她与奥巴马的中东政策联系到一起。这些批评者称奥巴马的中东政策让“伊斯兰国”得以转移。

该民调显示，60%的美国人认为美国应加强打击“伊斯兰国”。微弱多数的美国人称支持空袭伊拉克和叙利亚，但约65%的人反对派出特种部队。

被问及美国是否应向该地区派出常规地面部队时，76%的受访者表示反对。

奥巴马周一在土耳其表态，排除了派出地面部队打击“伊斯兰国”的可能性。（完）