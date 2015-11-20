“伊斯兰国”再发视频 扬言要袭击白宫

路透华盛顿11月19日 - “伊斯兰国”周四发布视频，威胁称白宫将遭到自杀式爆炸及汽车爆炸袭击，还誓言在法国实施更多袭击。

根据情报监测组织SITE提供的阿拉伯语翻译版本，这段长六分钟、由伊拉克的“伊斯兰国”武装分子发布的视频对上周的巴黎袭击大加称赞。

一天前，“伊斯兰国”发布了显示纽约市场景的视频，暗示该市也是袭击目标之一。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）对CNN称，正在对周四的视频进行调查，以确定其“真实性”。“美国政府的所有人都很重视这些威胁。”他说道。

这段视频的开头是巴黎袭击的电视新闻片段，然后出现了两名武装分子，分别对着摄像头讲话。

这段视频名为“罗马前的巴黎”（Paris Before Rome）。视频显示，“伊斯兰国”武装分子威胁称要“袭击”法国的纪念碑，同时还发誓要袭击白宫。

“我们会炸毁它，这与我们炸毁这片美好土地上的偶像一样。”一名武装分子说道，指的是白宫。

第二名武装分子对美国总统奥巴马和法国总统奥朗德发出威胁。“我们将用炸药带和汽车炸弹……拷问他们。”（完）