“伊斯兰国”再发视频 扬言要袭击白宫

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿11月19日 - “伊斯兰国”周四发布视频，威胁称白宫将遭到自杀式爆炸及汽车爆炸袭击，还誓言在法国实施更多袭击。
根据情报监测组织SITE提供的阿拉伯语翻译版本，这段长六分钟、由伊拉克的“伊斯兰国”武装分子发布的视频对上周的巴黎袭击大加称赞。
一天前，“伊斯兰国”发布了显示纽约市场景的视频，暗示该市也是袭击目标之一。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）对CNN称，正在对周四的视频进行调查，以确定其“真实性”。“美国政府的所有人都很重视这些威胁。”他说道。
这段视频的开头是巴黎袭击的电视新闻片段，然后出现了两名武装分子，分别对着摄像头讲话。
这段视频名为“罗马前的巴黎”（Paris Before Rome）。视频显示，“伊斯兰国”武装分子威胁称要“袭击”法国的纪念碑，同时还发誓要袭击白宫。
“我们会炸毁它，这与我们炸毁这片美好土地上的偶像一样。”一名武装分子说道，指的是白宫。
第二名武装分子对美国总统奥巴马和法国总统奥朗德发出威胁。“我们将用炸药带和汽车炸弹……拷问他们。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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