“伊斯兰国”再发视频，扬言要袭击白宫

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月19日 - “伊斯兰国”周四发布视频，威胁称白宫将遭到自杀式爆炸及汽车爆炸袭击，还誓言在法国实施更多袭击。
根据情报监测组织SITE提供的阿拉伯语翻译版本，这段长六分钟、由伊拉克的“伊斯兰国”武装分子发布的视频对上周的巴黎袭击大加称赞。
一天前，“伊斯兰国”发布了显示纽约市场景的视频，暗示该市也是袭击目标之一。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）对CNN称，正在对周四的视频进行调查，以确定其“真实性”。“美国政府的所有人都很重视这些威胁。”他说道。
这段视频的开头是巴黎袭击的电视新闻片段，然后出现了两名武装分子，分别对着摄像头讲话。
这段视频名为“罗马前的巴黎”（Paris Before Rome）。视频显示，“伊斯兰国”武装分子威胁称要“袭击”法国的纪念碑，同时还发誓要袭击白宫。
“我们会炸毁它，这与我们炸毁这片美好土地上的偶像一样。”一名武装分子说道，指的是白宫。
第二名武装分子对美国总统奥巴马和法国总统奥朗德发出威胁。“我们将用炸药带和汽车炸弹……拷问他们。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选