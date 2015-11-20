美官员称巴黎恐袭案袭击者案发前已在美国监控名单之列

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿11月19日 （记者 Mark Hosenball） - 五名美国官员周四称，至少有四名巴黎恐袭案袭击者在案发前已被列入美国情报机构的一个中央反恐数据库。
上述三名官员称，巴黎恐袭案袭击者中至少有一名或多名还被列入了美国一个精选过的“禁飞名单”，但官员们没有提供确切数字。
上述美国官员称，法国已公布姓名的四名袭击者在袭击前已被列入TIDE中。TIDE是美国国家情报总监办公室下属国家反恐中心（NCTC）的一个高度机密原始信息中央数据库。他们没有指明被列入TIDE中的四名袭击者。
NCTC去年的一份文件称，截止2013年12月，TIDE中列入了“约110万人”的信息，其中包括“许多人姓名的多种细微拼写变化”。
上述美国官员之一称，美国情报人员和执法机构为TIDE“提供”名单。
NCTC文件称，TIDE中列入了25,000个美国人姓名。但官员们称，据信巴黎恐袭案袭击者中没有美国公民或者居民，而且这些美国人的姓名是在欧洲当局与美国共享情报之后被列入TIDE中的。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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