巴黎恐怖袭击案一嫌犯曾在也门接受培训--消息人士

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透华盛顿1月8日（记者 Mark Hosenball） - 接近调查的美国和欧洲消息人士周四称，法国《查理周刊》巴黎总部袭击案两兄弟嫌犯之一的Said Kouachi曾在2011年前往也门，与基地组织分支的武装分子一起接受过培训。
这些消息人士称，34岁的Said Kouachi曾在阿拉伯半岛基地组织分支（AQAP）接受过数月的培训。
《查理周刊》巴黎总部袭击案造成12人死亡，警方正在追捕Said Kouachi和他32岁的弟弟Cherif Kouachi。
这兄弟两人在法国出生，父母是阿尔及利亚移民。两兄弟都一直是警方的监视对象。Cherif Kouachi曾因在10年前试图前往伊拉克加入伊斯兰组织作战，被监禁18个月。
了解此事的一位也门官员称，也门政府注意到Said Kouachi可能与AQAP有关系，他们正在调查此事。
消息人士还称，Said Kouachi从也门回到法国后，这兄弟两人似乎远离任何可能引起法国执法部门或情报机构注意的活动。
他们指出，在周三袭击案发生前的数月间，法国反恐机构已经不将这兄弟二人视为重点监控对象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。