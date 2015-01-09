巴黎恐怖袭击案一嫌犯曾在也门接受培训--消息人士

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mark Hosenball
路透华盛顿1月8日 - 接近调查的美国和欧洲消息人士周四称，法国《查理周刊》巴黎总部袭击案两兄弟嫌犯之一的Said Kouachi曾在2011年前往也门(叶门)，与基地组织分支的武装分子一起接受过培训。
这些消息人士称，34岁的Said Kouachi曾在阿拉伯半岛基地组织分支（AQAP）接受过数月的培训。
《查理周刊》巴黎总部袭击案造成12人死亡，警方正在追捕Said Kouachi和他32岁的弟弟Cherif Kouachi。
这兄弟两人在法国出生，父母是阿尔及利亚移民。两兄弟都一直是警方的监视对象。Cherif Kouachi曾因在10年前试图前往伊拉克加入伊斯兰组织作战，被监禁18个月。
了解此事的一位也门官员称，也门政府注意到Said Kouachi可能与AQAP有关系，他们正在调查此事。
消息人士还称，Said Kouachi从也门回到法国后，这兄弟两人似乎远离任何可能引起法国执法部门或情报机构注意的活动。
他们指出，在周三袭击案发生前的数月间，法国反恐机构已经不将这兄弟二人视为重点监控对象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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