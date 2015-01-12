法国杂志社袭击案两嫌犯曾在也门接受武器训练--消息

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/萨那1月11日（记者 Yara Bayoumy/Mohammed Ghobari） - 也门两位消息人士周日称，制造法国《查理周刊》办公室恐怖袭击案的两兄弟2011年曾取道阿曼前往也门，并在马里卜沙漠接受如何使用武器的训练。
这是也门官员首次证实Cherif Kouachi和Said Kouachi去过也门。之前美国和欧洲以及也门消息人士曾证实Said Kouachi曾去过也门。阿拉伯半岛基地组织（AQAP）总部位于也门。
近日《查理周刊》巴黎办公室发生的恐怖袭击案，让AQAP再度成为关注焦点。
“两兄弟曾于2011年7月25日抵达阿曼，然后从阿曼偷渡进入也门，在那里停留了两周。”也门一位不愿透露姓名的高级安全官员称。
“他们与（基地组织教士）奥拉基（Anwar al-Awlaki）见面，后来在马里卜沙漠接受了三天关于如何用枪的训练。随后他们返回阿曼，并于2011年8月15日离开阿曼回法国。”
也门情报部门一消息人亦士证实，两兄弟曾在2011年经由阿曼进入也门。该消息人士表示，之所以他们能轻易入境，是由于安全部队当时重点放在阿拉伯之春抗议活动方面。
该消息人士还证实，这对兄弟与奥拉基见过面，并且在Wadi Abida接受过训练，Wadi Abida在马里卜省和夏卜瓦省之间。
周五法国安全部队攻击两兄弟藏身之处，将他们击毙。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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