法国枪击案歹徒被击毙

23岁的法国“冷血枪手”称，基地组织启示他在法国杀害了七人。这名歹徒周四与警察精英突击队员在法国南部的公寓僵持30小时後，在爬出底层房间的窗户时被击毙。梅拉赫是阿尔及利亚籍法国人，他承认杀害三名士兵、三名犹太儿童和一名犹太牧师。路透