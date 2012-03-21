法国警方与学校枪击案嫌犯交火

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透图卢兹3月21日电---法国警方周三在图卢兹与犹太学校枪击案嫌犯交火，三名警察受伤。该嫌犯声称与基地组织有关。
法国内政部长盖昂（Claude Gueant）称，这名24岁的枪手去过几次阿富汗和巴基斯坦，曾表示是为了报复法国在海外的军事行动。
盖昂告诉记者：“他声称是一名圣战者，归属基地组织。他想为巴勒斯坦儿童报仇，并想报复法国军队在海外的干预行动。”
荷枪实弹的警察在交火现场附近拉起警戒线封锁。现场目击者称0440GMT（北京时间12:40）左右听到枪声。
盖昂称，枪击案嫌犯的母亲也被带到了现场，帮助谈判。他说：“与嫌犯的谈判正在进行，双方有交火。”
警方消息人士告诉路透，周三早些时候在另一处已逮捕了另一名与枪击案有关的男子。（完）编译：朱淑珍 发稿：程芳
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