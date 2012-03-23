法国枪击案歹徒被击毙

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透法国图卢兹3月22日电（记者 John Irish/Nicholas Vinocur）---23岁的法国“冷血枪手”称，基地组织启示他在法国杀害了七人。这名歹徒周四与警察精英突击队员僵持30小时後，在爬出底层房间的窗户时被击毙。
梅拉赫（Mohamed Merah）是阿尔及利亚籍法国人，在承认杀害三名士兵、三名犹太儿童和一名犹太牧师後，在法国南部的公寓与警方僵持30个小时，最终死於头部中弹。
法国总统萨科齐在法国东部斯特拉斯堡竞选活动中称：“根据杀手的说法，他希望通过播撒仇恨和恐惧，让法国屈服。”
据法国检方和警方称，梅拉赫用一支Colt 45型手枪向警察疯狂射击，他从公寓窗户爬到高度约1.5米的阳台，之後跌到地面。
两名警方突击队员受伤。这场枪战将图卢兹郊区的追捕行动推向戏剧性的高潮。距离法国总统大选还有一个月，图卢兹枪击案震惊法国，引起全球关注。
法国内政部长盖昂（Claude Gueant）在现场告诉记者，警方把摄像头探进梅拉赫的公寓时，梅拉赫从浴室出现并向警方开火。“梅拉赫持枪跳窗，并继续开火。他最後死在地上。”
巴黎检察官莫林斯（Francois Molins）称，梅拉赫一直躲在浴室，在黑色传统长袍内穿了一件防弹背心。警方夜晚不断用闪光弹袭击他的公寓。
包括极右翼总统候选人勒庞在内的反对党领袖要求，查清梅拉赫在警方监视下，如何还能拥有规模化的武器并行凶，而且去年11月，法国国内情报总局（DCRI）曾对梅拉赫前往阿富汗一事进行过盘问。
萨科齐称，梅拉赫作案是恐怖主义袭击，并声称将打击关注极端主义者网站的人。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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