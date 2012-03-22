法国“冷血枪手”拒绝投降 警方加大攻击力度

路透法国图卢兹3月22日电(记者 John Irish)---在犹太学校枪击案疑犯藏身的建筑外，法国警方周四几乎每个小时都会开枪、引爆炸药，试图迫使这名24岁的枪手束手就擒。

这名嫌犯藏身在图卢兹市郊一座五层楼的建筑中。尽管距警方包围此建筑已有约27个小时，但这位名叫梅拉赫(Mohamed Merah)的枪手拒绝投降。

相反梅拉赫还与警方谈判人员吹嘘称，他让法国屈服，称自己唯一的遗憾就是不能进行更多的屠杀计划。

他告知谈判人员，他上周杀死三名士兵以及周一在犹太学校的大屠杀是为了给巴勒斯坦儿童报仇，也是为惩罚法国对阿富汗的干预。他还用摄像机录下了他在犹太学校行凶的过程。

法国总统萨科齐周三承诺会伸张正义，呼吁民众不要报仇。

在明确梅拉赫不会兑现其自首承诺後，法国反恐精英“黑豹”突击队(RAID)在周三午夜前引爆炸弹，炸平了嫌犯所在建筑的大门。

他们几乎每个小时都在开枪，并在黎明时加快了攻击速度。分析师称，警方试图消耗这名枪手的体力 ，使其更易束手就擒。

法国内政部发言人Pierre-Henry Brandet表示：“这些举措都是为胁迫这名枪手，他似乎改变主意不想投降了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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