法国校园枪击案嫌犯声称将自首

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透法国图卢兹3月21日电(记者 Jean Decotte/John Irish)---一名涉嫌在一所犹太学校枪杀四人的枪手周三表示，他会向警方自首。此前，有三名警员在围捕行动中受伤。
大约300名警员封锁了这名24岁嫌犯在图卢兹藏身的住宅。今晨早些时候听到枪声，警方表示，有三名警员受轻伤。
法国内政部长克洛德·盖昂(Claude Gueant)表示，这名枪手是阿尔及利亚裔的法国公民。他曾去过阿富汗和巴基斯坦，并为报复法国军队的海外干预行动实施了枪击活动。当局怀疑他在上周还杀害了三名有北非裔士兵。
盖昂对BFM电视台表示：“他说……他会在今天下午自首。”说这名男子从房间里扔出了Colt 45手枪以换取“通讯设备”。
但盖昂表示，这名男子还有一把Uzi机关枪、卡拉什尼科夫突击步枪和其他武器。
法国总统萨科齐认为周一发生的校园枪击案可归于种族歧视问题。他对该危机的处理可能会影响选民投票决定。
盖昂没有提到警方是如何追踪到这名男子，但表示警方正在与其兄弟谈话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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