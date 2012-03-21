法国担心“冷血杀手”或再次行凶

2012年3月20日图片显示，在法国图卢兹枪击事件发生地放置的哀悼遇难者的鲜花。 REUTERS/Pascal Parrot

路透法国图卢兹3月20日电（记者 John Irish/Jean Decotte）---一名歹徒周一在法国一所犹太学校杀害三名儿童和一位拉比（犹太教师），法国警方周二加紧搜捕行动，并警告称，歹徒上周已两次杀人，近期或再次行凶。

当局认为，骑摩托车作案的该凶手是训练有素的神枪手，看法极端偏激，上周还杀害了三名有北非背景的士兵。

法国总统萨科齐称，种族歧视或是凶手的作案动机。法国总统第一轮选举将在五周後举行。

由於萨科齐试图拉拢支持极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）的选民，移民和伊斯兰一直是其竞选活动的主题。分析人士称，枪击案或改变竞选辩论话题，削弱民粹主义色彩。

巴黎检察官莫林斯（Francois Molins）在新闻发布会上称：“此人每隔四天行凶一次，极有组织性，拥有高级武器。”

“我们在追捕一个心智老练的人，他知道自己被追捕，也可能再次发动袭击。”

法国外长朱佩（Alain Juppe）称：“我们将抓捕这只野兽。我们会找到他，并将他绳之以法。”预计朱佩将飞往以色列，於周三参加这四名犹太遇害者的葬礼。（完）

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编译：黎黎 发稿：张家伟

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