法国担心“冷血杀手”或再次行凶

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透法国图卢兹3月20日电（记者 John Irish/Jean Decotte）---一名歹徒周一在法国一所犹太学校杀害三名儿童和一位拉比（犹太教师），法国警方周二加紧搜捕行动，并警告称，歹徒上周已两次杀人，近期或再次行凶。
当局认为，骑摩托车作案的该凶手是训练有素的神枪手，看法极端偏激，上周还杀害了三名有北非背景的士兵。
法国总统萨科齐称，种族歧视或是凶手的作案动机。法国总统第一轮选举将在五周後举行。
由於萨科齐试图拉拢支持极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）的选民，移民和伊斯兰一直是其竞选活动的主题。分析人士称，枪击案或改变竞选辩论话题，削弱民粹主义色彩。
巴黎检察官莫林斯（Francois Molins）在新闻发布会上称：“此人每隔四天行凶一次，极有组织性，拥有高级武器。”
“我们在追捕一个心智老练的人，他知道自己被追捕，也可能再次发动袭击。”
法国外长朱佩（Alain Juppe）称：“我们将抓捕这只野兽。我们会找到他，并将他绳之以法。”预计朱佩将飞往以色列，於周三参加这四名犹太遇害者的葬礼。（完）
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法国犹太学校遭歹徒袭击 四人遇害（here）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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