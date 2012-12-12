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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 13:22 BJT

法甲---伊布帽子戏法 巴黎4-0瓦朗谢纳

周二法甲联赛巴黎圣日耳曼客场4-0横扫瓦朗谢纳，今夏刚刚加盟PSG的伊布拉希莫维奇在法甲赛场赛首次上演帽子戏法，拉维齐亦有一球入账。伊布迄今联赛比赛共出场14次打入17球。本场比赛过后PSG在17轮比赛共积32分，落后榜首里昂2分。路透

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