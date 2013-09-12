独家：法国兴业银行拟出售亚洲私人银行分支--消息人士

路透新加坡/香港9月12日 - 根据熟悉内情人士对路透说，法国第二大上市银行--法国兴业银行正研议出售其亚洲私人银行分支。由于成本上升及竞争加剧，较小型私人银行在当地的业务受到冲击。

消息人士说，这个位于新加坡的分支出售价格可能定在约6亿美元，但实际售价尚未定案，可能会更高。消息人士基于讨论未公开而不愿具名。

法国兴业银行在巴黎的发言人拒绝置评。

法兴已是过去五年中第三家寻求出脱亚洲财富管理部门的大型全球性银行。该区域的亿万富翁数量暴增，对较小型私人银行形成一大挑战，因其缺乏可与全球大型同业及本地对手竞争的资产基础。

根据2013年Capgemini/RBC财富报告，到明年时，亚洲地区将成为全球高净值客户(high net worth individual，HNWI)人口最多的地区。亚洲地区目前拥有的财富资产为12万亿美元，仅次于北美地区的12.7万亿。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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