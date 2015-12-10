光伏产业：中广核投资10亿欧元，在法国合作开发太阳能项目

路透法国GRADIGNAN 12月9日 - 中国广核集团(CGN)将投资逾10亿欧元(11亿美元)，与一家位于法国波尔多的小公司合作在法国生产太阳能。后者提供的是安装在农舍上的光伏面板。

中国广核集团是法国电力集团(EDF) 在英国Hinkley Point核电项目的合作伙伴。该公司已经与Inovia Concept Developpement签署协议，计划在五年内实现年发电量10亿瓦的目标。如果实现目标，该项目的发电量将相当于一座核反应堆的发电量。

中广核集团欧洲部门CGN-EE的首席执行官(CEO)在法国Gradignan对记者表示，这是该公司在法国太阳能产业的首个项目。

Inovia Concept Developpement目前已经有1,500个这样的太阳能发电农舍。每个造价7万欧元，如果农户预付8,000欧元，该公司将为其修建并提供维护。

CGN-EE将提供剩余投资，拥有30年使用权，把电卖给法国电力集团。30年之后所有权完全归农户所有。

如果要实现10亿瓦的发电目标，两家公司预计需要建造大约10,000座农舍，而且至少200座在年底前开始发电。

这两家公司称，项目建造和维护总共可能创造约3,000个工作岗位。(完)