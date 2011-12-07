法国称认真对待标普警告 明年或进一步减赤

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透巴黎12月6日电---法国表示,认真对待标准普尔发出的可能调降其AAA信用评级两个级距的警告,如果经济增长低於政府预估,该国明年或将采取进一步减赤措施.
标普周一晚间表示,如果周五的欧盟峰会不能达成令人信服的危机解决方案,其将调降欧元区多个国家的信用评级.
标普单独列出法国是欧元区中评级或被调降两个级距的AAA国家,称该国经济成长预估过於乐观,赤字削减计划并不充分,且银行业可能需要政府支持.
"这是警告并非决定.当然,也必须加以认真对待,"法国外长Alain Juppe对RTL电台表示,其并称,"我们知道我们要比其他国家作出更大努力,这是确定无疑的."
法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,标普的声明并未把德法周一的提议考虑在内.德法领导人周一就一项总体计划达成共识,涉及修订欧盟条约以加强欧元区财政纪律.
法国总理菲永称,在作出决定之前,政府将等待明年的实际增长数据.
"如果需要采取其他措施,法国政府将会这样做,"菲永接受France 2电视台采访时说,"不过,我们将不会仅仅基於增长预估就采取措施."
"如果必须作出其他调整,也将基於2012年的实际增长状况--一旦我们获悉第一季、第二季的数据--正如我们今年这样."(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
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