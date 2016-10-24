法国银行业警告称提高股票税恐削弱英国退欧后巴黎的吸引力

路透巴黎10月21日 - 金融行业游说团体警告称，法国政府及当地金融产业正努力吸引伦敦银行业职位落脚此间之际，法国提高股票税的提案成了一大阻力。

明年预算法案的初审程序中，国会下议院议员支持将该税率从0.2%调高至0.3%，同时课税范围扩及日内交易。

“就英国退欧之后让巴黎成为金融中心的吸引力而言，这释出了一个负面的讯号，”Philippe Brassac向路透表示，他是法国银行业联合会主席，同时也是法国第三大上市银行业者法国农业信贷银行(Credit Agricole)的执行长。

虽然社会党领导的政府并未将提高股票税纳入原始法案中，但政府支持国会议员加以修正，引进加税条款。

修正内容并不一定会成为正式法律，因修正部分亦必须获得保守派主导的上议院支持，并在下议院终审通过。

预算部长Christian Eckert在辩论程序中提出的估计显示，提高该税率将可额外增加5亿欧元(5.45亿美元)税收，但他承认目前尚不清楚投资人对此有何反应。

Brassac进一步表示，这些提案将会增加法国企业融资成本。

财政部在回覆路透的声明中称，“税务问题并非企业在何处创建业务的决定性因素，至少在像英国退欧这样的情况下企业考虑迁移时，这不是决定性因素。(完)