IMF前总裁卡恩请求媒体：让我清静清静

路透巴黎10月10日电---国际货币基金组织(IMF) 前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)在罕见地接受一杂志采访时表示，他已经厌倦了媒体的穷追猛打，希望不再受到打扰。被性丑闻案困扰的卡恩正尝试摆脱过去。

卡恩表示，由於他并未被判定犯有任何罪行，因此他不应该受到打扰。卡恩正试图以会议发言人身份卷土重来，但他同时还面临两宗性丑闻的官司。

卡恩在接受《观点》(Le Point)杂志采访时称：“我不再是公职身份，我也不是任何职务的候选人。我在法国或其他任何国家都未被定罪。”

“没有任何事让我应该成为媒体穷追猛打的目标，有时候媒体的纠缠很像追捕逃犯。”

现年63岁的卡恩在采访中表示，他既不是明星，也非政治家，因而有权利像其他人一样拥有隐私。

他说，相反摄影记者经常守候在他位於蒙帕纳斯的公寓之外。

“我无法忍受人们对我的落井下石，而错误针对我的司法调查则侵犯了我的私生活，戴着冠冕堂皇的面具大肆宣扬那些真实或捏造的东西。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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