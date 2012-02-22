版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 13:29 BJT

卡恩再入漩涡 因涉嫌淫媒案被拘

国际货币基金组织前总裁卡恩周二接受警方讯问，因涉嫌与里尔一起卖淫团伙案有关。该团伙还曾在巴黎、布鲁塞尔和华盛顿组织性派对。警方可能将卡恩拘留至周四上午。卡恩周二到里尔警局接受讯问，面对记者未予置评。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐