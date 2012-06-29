性丑闻主角卡恩被踢出家门--消息

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透巴黎6月28日电---消息人士称，国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）与妻子已分居。卡恩因涉嫌卷入法国一宗卖淫案正面临调查。
卡恩的妻子辛克雷（Anne Sinclair）是富有的艺术世家继承人，曾是一名电视节目主持人，最近重新回归媒体，担任《哈芬顿邮报》法文版主编。消息人士称，她与卡恩约一个月前分居，目前两人分住在巴黎不同住处。
之前法国杂志《Closer》电子版稍早报导称，辛克雷将卡恩从在巴黎共同的家中赶走。
卡恩夫妇已结婚20年，之前卡恩在纽约被控性侵时，辛克雷坚定地站在卡恩身边。
卡恩的一位熟人本月告诉路透：“他过得很糟，很惨。多数时间自己呆在家里，他妻子出去干自己的新事业了。几乎所有人都躲着他。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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