IMF前总裁卡恩重返商界 成为某投资公司总裁

路透巴黎9月25日 - IMF前总裁多米尼克·斯特劳斯－卡恩(Dominique Strauss-Kah)已被任命为一家投资公司的总裁，这是卡恩重返商界的又一举动。

卡恩的职业生涯和总统梦因性丑闻而断送。

现年64岁的卡恩2011年因被纽约一酒店服务员指控性侵，被迫辞去国际货币基金组织总裁一职。

卡恩的公关助理在一份声明中表示，卡恩已经被任命为一家投资公司的总裁。这家公司在瑞士、卢森堡、摩纳哥、比利时、以色列和罗马尼亚均有业务。

据悉，这家公司由法国银行家Thierry Leyne成立于1994年。这家公司还会将目前的名字Anatevka改为LSK（Leyne, Strauss-Kahn and Partners）。卡恩将负责投资银行和债务重组活动。

卡恩利用他在IMF的经验和作为一名优秀经济学家的声誉重新在金融界打拼，为塞尔维亚和南苏丹政府以及俄罗斯和摩洛哥的银行担任顾问。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。