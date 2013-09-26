IMF前总裁卡恩重返商界 成为某投资公司总裁

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透巴黎9月25日 - IMF前总裁多米尼克·斯特劳斯－卡恩(Dominique Strauss-Kah)已被任命为一家投资公司的总裁，这是卡恩重返商界的又一举动。
卡恩的职业生涯和总统梦因性丑闻而断送。
现年64岁的卡恩2011年因被纽约一酒店服务员指控性侵，被迫辞去国际货币基金组织总裁一职。
卡恩的公关助理在一份声明中表示，卡恩已经被任命为一家投资公司的总裁。这家公司在瑞士、卢森堡、摩纳哥、比利时、以色列和罗马尼亚均有业务。
据悉，这家公司由法国银行家Thierry Leyne成立于1994年。这家公司还会将目前的名字Anatevka改为LSK（Leyne, Strauss-Kahn and Partners）。卡恩将负责投资银行和债务重组活动。
卡恩利用他在IMF的经验和作为一名优秀经济学家的声誉重新在金融界打拼，为塞尔维亚和南苏丹政府以及俄罗斯和摩洛哥的银行担任顾问。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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