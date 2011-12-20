卡恩在华演讲 重归公众视野

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎12月19日电---国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯-卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周一重归公众视野，作为特邀嘉宾在北京一场会议上发表演讲。七个月前，他因性侵犯指控被捕，此案後来撤诉，但却掐灭了他成为下届法国总统的希望。
不再受金融外交和经济救助谈判的约束，卡恩指责欧洲领导人长期以来对欧债危机的否认，"问题是他们仍在否认"。
卡恩称，他不确定，欧元区两位重要领导人——德国总理默克尔和法国总统萨科齐充分了解对方。
法国社会党曾寄望卡恩击败萨科齐，但如今却迅速与卡恩此番言论保持距离。该党表示，卡恩归来与该党无关，也与接替其参加4月总统大选的候选人奥朗德（Francois Hollande）无关。
奥朗德曾在七个月前暗示，卡恩或在法国担任政治或顾问角色，但随後又与卡恩刻意保持距离。
社会党发言人阿蒙（Benoit Hamon）告诉记者："不，他不是奥朗德的使者。如果奥朗德希望与中国当局交流，他会亲自去做。"
卡恩重归公众视野，法国对此进行了铺天盖地的报导。尽管纽约撤销对其性侵指控，但卡恩在法国的形象仍然受损。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。