法国请求欧盟国家支持其在叙利亚、伊拉克和非洲的行动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔11月17日 - 法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）称，法国周二首次使用了欧盟互助条款，要求欧盟成员国在中东和非洲的行动中提供军事帮助和其他援助。
他表示，欧盟28个成员国都接受了法国根据欧盟条约提出的正式“援助”请求，他预计所有成员国在不同地区都将很快提供帮助。
“这首先是一项政治行动，”勒德里安在谈到使用欧盟《里斯本条约》第42.7条决定时说道。
“除此以外，怎样才行呢？可能是配合法国在叙利亚和伊拉克的干预，可能是支持法国的其他行动，”他在新闻发布会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。