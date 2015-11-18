法国请求欧盟国家支持其在叙利亚、伊拉克和非洲的行动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔11月17日 - 法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）称，法国周二首次使用了欧盟互助条款，要求欧盟成员国在中东和非洲的行动中提供军事帮助和其他援助。
他表示，欧盟28个成员国都接受了法国根据欧盟条约提出的正式“援助”请求，他预计所有成员国在不同地区都将很快提供帮助。
“这首先是一项政治行动，”勒德里安在谈到使用欧盟《里斯本条约》第42.7条决定时说道。
“除此以外，怎样才行呢？可能是配合法国在叙利亚和伊拉克的干预，可能是支持法国的其他行动，”他在新闻发布会上说道。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”