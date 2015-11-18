法国请求欧盟国家支持其在叙利亚、伊拉克和非洲的行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔11月17日 - 法国国防部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）称，法国周二首次使用了欧盟互助条款，要求欧盟成员国在中东和非洲的行动中提供军事帮助和其他援助。

他表示，欧盟28个成员国都接受了法国根据欧盟条约提出的正式“援助”请求，他预计所有成员国在不同地区都将很快提供帮助。

“这首先是一项政治行动，”勒德里安在谈到使用欧盟《里斯本条约》第42.7条决定时说道。

“除此以外，怎样才行呢？可能是配合法国在叙利亚和伊拉克的干预，可能是支持法国的其他行动，”他在新闻发布会上说道。(完)