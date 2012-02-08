法国召回驻叙利亚大使 誓言加大施压力度

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎2月7日电(记者 John Irish)---法国周二召回驻叙利亚大使，作为对叙利亚政府暴力镇压反对派的抗议，称叙利亚总统阿萨德“在位时间屈指可数”，并誓言继续努力推进结束流血事件。
法国外交部发言人瓦勒罗(Bernard Valero)表示：“面对叙利亚当局对国内民众抗议镇压升级，法国政府决定召回驻叙利亚大使进行磋商。”
法国日前协助阿盟起草了一份有关叙利亚问题的联合国决议草案，但在安理会投票时遭到中国和俄罗斯的否决。法国正在努力组建国际组织，联合所有反对叙利亚暴力活动的国家。
法国曾於去年11月召回驻叙利亚大使。支持叙利亚当局的民众袭击了法国位於拉塔基亚(Latakia)的领事馆和位於阿勒颇(Aleppo)的外交办公室。
“我们不会放弃。”法国外长朱佩(Alain Juppe)在参议院的一场外交事务讨论中表示：“我们有两个目标：加大对动用否决权国家的压力，增加对叙利亚当局的施压力度。叙利亚当局的日子屈指可数，安理会成员国的否决并非是对叙利亚继续镇压活动的认可。”
法国总统萨科齐周六表示，法国正在与各国磋商，讨论创建一个支持叙利亚反对派的联络小组，并找到一个基於阿盟倡议的危机解决方案。
朱佩周一晚间会见了叙利亚反对派组织“叙利亚全国委员会”主席布尔汉·加利温(Burhan Ghalioun)，并与阿盟秘书长和卡塔尔首相进行了谈话，努力推动联络小组的组建。
萨科齐周三将与俄罗斯总统梅德韦杰夫对话。此前，俄罗斯外长拉夫罗夫在与叙利亚总统阿萨德会晤後表示，阿萨德已提交结束流血冲突的改革计划。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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