法国向安理会提交对叙决议草案 中国平淡回应（更新版）

路透北京9月11日 - 中国周三对法国在联合国安理会提出的控制叙利亚化学武器的决议草案反应平淡，称任何决定都必须基于共识。

法国提出的联合国安理会决议草案要求叙利亚在15天内全面报告其化学武器计划，并立即对联合国检察人员开放所有与化武相关的地点，否则将面临可能的惩罚措施。

路透周二看到的这份决议草案还称，安理会将可能“在叙利亚当局不遵守决议的情况下……按联合国宪章第七章的规定，对叙采取进一步的必要措施”。

联合国宪章第七章规定安理会15个成员国有采取从制裁到军事干预等措施的权力。据外交人员称，因涉及联合国宪章第七章，俄罗斯不愿意支持法国提出的这一决议草案。

中国外交部发言人洪磊没有具体表明中国支持还是反对法国的决议草案，但表示持一定保留意见。

他在例行记者会上表示：“中方支持联合国安理会在事关和平与安全的问题上发挥应有的重要作用，愿同有关各方就安理会下步在叙利亚问题上可能采取的行动保持沟通。”

“我们主张，安理会的行动应基于各方经充分协商达成的共识，应有利于缓和当前叙紧张局势，有利于维护叙利亚及地区和平稳定，有利于政治解决叙利亚问题。”

洪磊重申中国反对对叙利亚采取任何单方面军事行动，称俄罗斯提出的要求叙利亚放弃化武的提议为政治解决创造了一个“重要机遇”。

“我们希望有关各方坚持通过政治和外交手段解决有关问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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