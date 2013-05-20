法国一些富人2012年纳税额超过收入

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月18日 - 法国《回声报》（Les Echos）周六援引财政部数据称，去年有超过8,000个法国家庭的纳税额超过了收入的100%。

报道指出，这是由于去年对资产超过130万欧元的家庭2011年收入征收了一次性税收。奥朗德政府去年上任后不久决定对富人征收此项一次性税收。

奥朗德政府原计划对年收入超过100万欧元的富人临时实施75%的高额税率，这也是奥朗德当初竞选总统时的承诺之一。但法国宪法委员会裁定这样的高税率有失公平，要求政府作出调整，将征税重点面向企业而非个人。

后来，法国行政法庭裁定，若对单一家庭的边际税率超过66.66%，可能有没收财产之嫌。

《回声报》称，受一次性税收影响，去年法国有近1.2万个家庭的纳税额超过了2011年收入的75%。（完）