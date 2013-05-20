法国一些富人2012年纳税额超过收入

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月18日 - 法国《回声报》（Les Echos）周六援引财政部数据称，去年有超过8,000个法国家庭的纳税额超过了收入的100%。
报道指出，这是由于去年对资产超过130万欧元的家庭2011年收入征收了一次性税收。奥朗德政府去年上任后不久决定对富人征收此项一次性税收。
奥朗德政府原计划对年收入超过100万欧元的富人临时实施75%的高额税率，这也是奥朗德当初竞选总统时的承诺之一。但法国宪法委员会裁定这样的高税率有失公平，要求政府作出调整，将征税重点面向企业而非个人。
后来，法国行政法庭裁定，若对单一家庭的边际税率超过66.66%，可能有没收财产之嫌。
《回声报》称，受一次性税收影响，去年法国有近1.2万个家庭的纳税额超过了2011年收入的75%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）