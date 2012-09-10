法首富申请入比利时籍 称无关税收

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透巴黎9月8日电---法国首富、奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)执行长阿诺特（Bernard Arnault）周六称，鉴於个人和商业原因，已申请加入比利时籍。
此前一天，法国总统奥朗德表示将推进对富豪增税。阿诺特表示，仍将在法国缴税，并保留法国国籍。
阿诺特对奥朗德加税主张持反对态度，但他称想加入比利时籍并非为了少缴税。
据《福布斯杂志》，阿诺特在全球富豪榜排名第四，总资产410亿美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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