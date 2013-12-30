版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 12月 30日 星期一 14:39 BJT

法国将针对企业高管高薪征收“百万富翁税”

法国宪法委员会周日批准一项备受争议的税收计划，政府将向高管年薪超过100万欧元(138万美元)的企业征收“百万富翁税”。这项税收规定料将影响约470家企业和十几家足球俱乐部，预计每年可收取约2.10亿欧元税收。法总统奥朗德宣称要让富人在帮助法国脱离危机方面做出更大贡献。图为法国总统奥朗德。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐