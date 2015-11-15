焦点：恐怖袭击致巴黎129人遇难 法国誓言进行毫不留情的回击

2015年11月14日在巴黎袭击中被击碎的一扇窗户上的弹孔被放上了玫瑰，卡片上的法文意为“以什么名义这么做？”。 REUTERS/Pascal Rossignol

* 检方称，袭击背后存在复杂的跨境配合

* 伊斯兰国称，袭击是对法国军事行动的报复

* 法国总统奥朗德称，要毫不留情地回应这种“战争行为”

* 这次袭击可能影响到移民危机的讨论

路透巴黎11月14日 - 法国检方周六表示，造成129人丧生的巴黎袭击事件是由三组枪手和自杀式炸弹袭击者共同策划实施的。法国总统奥朗德称，这是伊斯兰国的“战争行为”。

奥朗德宣布法国进入紧急状态，命令警察和军队上街巡查，并且全国哀悼三天。恐怖分子在周五晚间同时袭击了巴黎的餐馆、音乐厅和国家足球场。

随着跨国调查进度加快，检方称这次屠杀似乎涉及一个与中东、比利时、可能还有德国以及法国人都有联系的跨国团伙。伊斯兰国宣称袭击是为了报复法国在叙利亚和伊拉克的军事行动。

希腊官员称，有一名或两名袭击者混杂在叙利亚难民中间，从土耳其通过希腊进入了法国。

美国司法部官员周六表示，为了配合联邦调查局(FBI)和其他机构的工作，司法部检察官正在与法国当局合作，以获取与这次巴黎袭击相关的更多信息。

法国官方称，三名枪手在巴黎巴塔克兰剧院射杀了至少89人，当反恐突击队回击时，他们引爆了炸药。

另外约有40人在巴黎的其他五起袭击中遇难，其中包括在法兰西体育场外的两起自杀性炸弹袭击，当时法国总统奥朗德和德国外交部长正在观看一场足球比赛。截至周六晚间，99人尚未脱离生命危险。

这次流血事件发生时法国已经在高度警惕恐怖袭击，这令人质疑这类周密的预谋如何居然未被发现。

这是自2004年马德里列车爆炸案造成191人丧生以来，欧洲最惨烈的一次恐怖袭击。

**嫌犯在比利时被拘**

奥朗德称，这次袭击事件由伊斯兰国在海外策划，国内有人接应。

比利时检方表示，一辆比利时人租用的汽车在巴黎一个袭击现场附近被发现，警方在对此进行的反恐调查中在比利时拘捕了三名嫌疑人。这辆车是巴黎系列袭击事件中恐怖分子使用的两辆车之一。

接近调查的消息人士称，一名已死亡的枪手是法国人，与伊斯兰国武装分子有牵连，之前已经受到国家安全部门的监控。法国媒体称，他的兄弟和父亲周六已经被拘捕。

德国巴伐利亚州官员称，该州本月拘捕一名男子，在他的车内发现枪械和炸药，此人与巴黎袭击案可能也有关联。

一名希腊官员称，足球场外一名自杀式炸弹袭击者尸体附近发现一本叙利亚护照，护照持有人10月曾从希腊的莱罗斯岛过境。

希腊警方消息人士称，这名男子与69名难民一起到达莱罗斯岛，他在当地进行了登记并录有指纹。一名希腊政府消息人士稍后称，另一名巴黎袭击事件中的嫌犯可能也从希腊过境。

如果得到证实，武装分子混入难民行列进入欧洲发动袭击，可能产生深远的政治影响。

这次袭击可能影响到欧洲关于难民问题的讨论。德国总理默克尔和欧盟执委会一直在施压欧盟伙伴国，接收一些难民从而减轻德国的负担。而波兰表示，袭击事件发生后，该国现在不能按照欧盟的安置计划接收难民。

**袭击与叙利亚有关**

法国总理瓦尔斯表示，法国不打算停止在叙利亚的空袭。土耳其总统埃尔多安敦促周日在该国参加G20峰会的全球国家领导人把反恐作为优先议题，称巴黎的袭击事件表明现在应该结束空谈了。

奥朗德宣布法国进入紧急状态，并退出G20峰会，由外长和财长代表出席。这是法国自1961年以来首次宣布进入紧急状态。

奥朗德在与安全部门长官会谈后庄严宣布，“面对战争，国家必须采取适当行动。法国将毫不留情地对这些来自伊斯兰国的野蛮人进行还击。”

法国降半旗致哀，电影院、剧院和其他娱乐场所停止营业，不过学校和大学周一将照常开课。

伊斯兰国宣称对袭击事件负责，称这是对法国军事行动的报复。

在伊斯兰国公布的未显示日期的视频中，一名蓄有胡须的武装分子用阿拉伯语警告：“只要你继续轰炸，就不会有安宁之日，就是去市场也提心吊胆。”

**寻找失踪人员**

巴黎检方公布的最新信息显示，129人遇难，352人受伤，其中99人仍未脱离生命危险。六名袭击者被自杀式炸弹炸死，一人被警方击毙。可能还有第八名袭击者，但未被证实。

遇难者包括一名美国人、一名瑞典人、一名英国人、两名比利时人、两名罗马尼亚人、两名墨西哥人。这些信息由他们的政府提供。

家人和朋友在巴黎的各个医院寻找周五晚间可能去了巴塔克兰音乐厅而未归的亲人。一些人既不在确认的遇难者名单上，也不在医院登记的受伤者名单上。

奥朗德宣布，暂时恢复边境管制，以防止案犯逃离或新的袭击者入境。

巴黎暂停当地体育赛事，商店关门，摇滚乐队U2的演唱会取消，学校、大学和市政大楼依然关闭。

应急服务机构动员起来，警察取消休假，1,500名军人增援巴黎，医院召回员工处理伤亡者。

不过，法国表示，本月底在巴黎举行的全球气候变化峰会将如期进行，会加强相关安保措施。

袭击发生后，全球领导人承诺团结一致。从美国总统奥巴马到俄罗斯总统普京，在欧洲和中东各地，各国领导人表示哀悼。

法国下令加强驻外使领馆的安保。英国、德国、意大利、俄罗斯、比利时、匈牙利和荷兰等国均加强了安保措施。

(完)